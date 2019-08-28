الخازن هنأ مشلب: نعول على خلفيتكم المترفعة للمحافظة على العدالة والإنصاف بالقضاء

لفت رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، في برقية أرسلها إلى القاضي ​طنوس مشلب​ مهنئًا إيّاه بتعيينه رئيسًا للمجلس الدستوري، إلى أنّه "سَرّنا تسلّمكم رئاسة أهمّ منصب قضائي في ظلّ الظروف الحالية الصعبة، الّتي تتطلّب شخصيّة مرموقة في عالم ​القضاء​ يَشهَد عليها تاريخها الناصع على صدقيّة عالية في النزاهة والتجرّد، لأنّها المؤتمَنة على مثل هذه الحركة الّتي تعكس الوجه الحقيقي ل​لبنان​ ونظرة العالم إليه".

وركّز على "أنّنا نُعوّل على خلفيّتكم المترفّعة وفريقكم المُعاون، للمحافظة على معايير العدالة والإنصاف في هذا القطاع الحيوي والأساسي في الدولة"، منوّهًا إلى أنّ "بإسمي وإسم أعضاء المجلس العام الماروني والجمعيات التابعة له، أتقدّم منكم ومن أعضاء ​المجلس الدستوري​، بأحرّ التهاني، داعين لكم بالتوفيق في المسؤوليّة الّتي أُلقيت عليكم عن جدارة".