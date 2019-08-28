شربل: رد حزب الله على اسرائيل سيحصل لكنه يدرس الظروف

سأل الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني تعليقا على الاعتداء ال​اسرائيل​ي الأخير "هل تريد اسرائيل شد عصب الارهابيين الذين عالجتهم جرحاهم أثناء الحرب السورية، هل تريد اعادة نغمة الاغتيال لكن بطريقة مختلفة عن السابق؟ هل تريد خلق جو من البلبلة خاصة ان ​الدولة​ تعالج ​الوضع الاقتصادي​ المأزوم؟".

ولفت إلى انه "هناك عملاء لاسرائيل بكميات كبيرة، فهي ككافة دول ​العالم​ تستغل الوضع الاقتصادي بالبلد وتغري العديد من الأشخاص ب​المال​"، لافتا إلى انه "لم يتبين حتى اليوم من هو المستهدف بالطائرتين المسيرتين". رأى ان "مهمة الطائرتين هي الاستطلاع، الاغتيال، وأخذ معلومات ووضع عبوات ناسفة، هذا أخطر ما يمكن ان نتصوره من ابتكار وهذه الأمور ستتطور وسيتم استعمالها في كل بلدان العالم".

وأكد انه "علينا ان نتضامن مع بعضنا ضد اسرائيل وأن نترك سلاح ​حزب الله​ جانبا لأنه هناك شيء اهم من سلاح حزب الله اليوم هو الوضع الاقتصادي، وإذا خرجنا من هذه الحفرة عندها نتكلم عن سلاح حزب الله".

وردا على عدم رد حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي حتى اليوم، قال: "حزب الله يستعمل الحرب النفسية ضد اسرائيل، قبل الرد العسكري المرتقب"، مؤكدا ان "الرد سيحصل لكن حزب الله سيدرس الظروف الأمنية والإقليمية وهناك موافقات ستحصل تحت الطاولة".