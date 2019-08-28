ابي رميا: إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة نقلة نوعية

اشار رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النيابية النائب سيمون ابي راميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أخيرا، اقرينا في ​اللجان المشتركة​ اليوم مشروع قانون الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة". معتبرا انها "نقلة نوعية، ويبقى إقرار هذا القانون في الهيئة العامة".

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