شهاب الدين: 99 بالمئة من اللبنانيين العالقين في تركيا عادوا إلى لبنان

أعلن المدير العام للطيران المدني في مطار ​بيروت​ الدولي ​محمد شهاب الدين​، أنّ "99.99 بالمئة من ال​لبنان​يين العالقين في ​تركيا​ عادوا إلى لبنان عن طريق شركات عملت على مساعدتنا، ونحن كنّا قد عمّمنا هوية المنسّق الخاص بين المعنيين في لبنان والمواطنين العالقين في تركيا، وبقي فقط 6 أشخاص لم يتّصلوا بالمسنّق".

وأكّد في تصريح إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، "أنّنا وضعنا جهدًا كبيرًا لإعادة اللبنانيين، وقد تمّ استخدام 3 طائرات "أطلاس"، طيّارة جورجيّة، وقد قدّمت لنا شركة "وينغز أوف ليبانون" 40 كرسيًّا مجانيًّا من إزمير إلى بيروت، وأمس قدّمت 46 كرسيًّا بأسعار مقبولة جدًّا".

ولفت شهاب الدين إلى "أنّنا نقوم بواجباتنا، وضميرنا مرتاح جدًّا، وندعو ​وزارة السياحة​ لإقفال كلّ وكالة سفر غير مرخّصة"، مبيّنًا "أنّنا سنجتمع مع المعنيين لوضع قيود جديدة بهدف منع أي دخيل على المصلحة".