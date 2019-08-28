المفتي قبلان تلقى دعوة لحضور الاحتفال بذكرى تغييب الامام الصدر

التقى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ نائب رئيس المكتب السياسي في ​حركة أمل​ ​الشيخ حسن المصري​ يرافقه عضو المكتب السياسي في الحركة ​حسن قبلان​، حيث تسلم منهما دعوة لحضور الاحتفال السنوي الذي سيقام في ​مدينة النبطية​ لمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

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