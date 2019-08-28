كيدانيان باشر زيارته الى الصين والتقى وزير الثقافة والسياحة الصيني

باشر وزير السياحة ​اواديس كيدانيان​ زيارته الى ​الصين​ بدعوة من ​وزير الثقافة​ والسياحة الصيني ليو شيانغ، في اطار تفعيل التعاون السياحي بين البلدين.

وقد اجتمع كيدانيان والوفد المرافق مع شيانغ و​المدراء العامين​ في ​وزارة الثقافة​ في حضور سفيرة ​لبنان​ في الصين ميليا جبور.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتحفيز السياح الصينين والمجموعات الصينية لاعتماد لبنان كوجهة سياحية لهم.

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وقد تم الاتفاق على خطوات عدة ستقوم بها ​وزارة السياحة​ اللبنانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة الصينية، ولأهمية الموضوع تم تكليف احد مساعدي الوزير الصيني لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات مع الجانب اللبناني من خلال السفيرة جبور.

وعرض الجانب الصيني مجموعة نقاط يمكن اعتمادها من قبل السلطات اللبنانية لتكون عامل مساعد لجذب السائح الصيني وتسهيل سفره الى لبنان.

كما تم الاتفاق على اعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2008.