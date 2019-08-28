رأى موقع the times of Israel أن "الإنفجار الذي تسببت به ​طائرة​ مسيّرة في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ سيعطّل البرنامج الصاروخي لدى ​حزب الله​ على الأقل لمدة عام"، مشيراً إلى أن "العملية استهدفت خلّاطاً يُستخدم لصناعة ​الوقود​ الصلب الخاص بال​صواريخ​ الباليستية، كان الحزب قد حصل عليه من ​إيران​".

وفي مقال للكاتب "جودا آري غروس"، لفت الموقع إلى أن "الهدف من هذه العملية هو تعطيل قدرة حزب الله على صناعة ​الصواريخ​ الدقيقة والنوعية"، معتبراً أن "هذا الخلّاط كان متواجداً في الضاحية وكان يتم تجهيزه لنقله إلى ​المصنع​ الخاص بصناعة الصواريخ في الحزب"، مشددة على أن "هذا الجهاز تعرّض لأضرار جسيمة أوقفته عن العمل، وبالتالي فإن برنامج حزب الله لصناعة صواريخ بعيدة المدى قد تعطّل لأكثر من سنة". ترجمة النشرة

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كانت هذه تفاصيل خبر موقع اسرائيلي: الطائرات المسيّرة أدّت لتعطيل برنامج حزب الله الصاروخي لأكثر من سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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