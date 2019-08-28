الإعدام بحق 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في العراق

أصدرت ​محكمة​ جنايات محافظة بابل في ​العراق​ حكما بإعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" الارهابي عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد ​القوات​ الأمنية‎. ولفتت إلى أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر بشمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎"، مشيرةً إلى أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي 18 مليار دينار عراقي" مبينة أن "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".

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