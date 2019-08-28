وزير الإعلام اليمني أعلن السيطرة على محافظة أبين‎ جنوبي البلاد

أعلن وزير الإعلام اليمني ​معمر الإرياني​، أنّ "أفراد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استعادوا مدينة ​زنجبار​ عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن، وأكملوا سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".

وأكّد أنّ "‏الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحرَّرة كافّة، وحشد الطاقات والجهود الوطنية كافّة لحسم المعركة الرئيسيّة والمصيريّة الّتي يخوضها اليمنيون مع "المليشيا الحوثية" (جماعة "​أنصار الله​") المدعومة من ​إيران​".

ولفت الإرياني إلى "أنّنا نوجّه دعوة صادقة للالتفاف الوطني خلف القيادة السياسيّة والتوجّه نحو المعركة الحقيقية والخطر الكبير الّذي يتربّص بالجميع والمتمثّل بـ"المليشيا الحوثية".

ومحافظة أبين، ثاني محافظة بعد شبوة يستعيدها ​الجيش اليمني​ من قوات المجلس الانتقالي، كما أنّها مسقط رأس الرئيس هادي.