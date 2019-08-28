مجلس النواب الأميركي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

أفادت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بان "أعضاء في ​مجلس النواب الأميركي​ دعوا الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، إلى فرض عقوبات على ​تركيا​، بسبب شرائها منظومة "إس 400" الروسية"، مشيرةً إلى أن "تركيا بإمكانها تحقيق مصالحها بشكل أمثل، عبر التعاون مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، وليس مع ​روسيا​".

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