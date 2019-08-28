الحكومة البريطانية تستعد لمطالبة الملكة بتعليق عمل البرلمان

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن ​حكومة​ رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان من أيلول وحتى منتصف تشرين أول. ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية. وذكرت وكالة "​بلومبرغ​" للأنباء أن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع اليوم بنسبة 0.7%

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