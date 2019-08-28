تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل إمام جمعة في جنوب ايران

تم تنفيذ حكم ​الاعدام​ شنقا بحق المدان بقتل إمام جمعة مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي ​ايران​ فجر اليوم الاربعاء. وكان إمام جمعة مدينة كازرون محمد خرسند قد اغتيل أمام منزله فجر يوم الاربعاء 29 ايار بطعنه بالسكين على يد المدان حميد درخشنده. ويشار الى أن إمام الجمعة محمد خرسند يتولى هذا المنصب منذ عام 2007 وهو أحد أعضاء المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي.

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