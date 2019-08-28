مقتل 11 عامل بناء على يد مسلحي "داعش" شرقي نيجيريا

أفادت وكالة "فرانس برس" عن "مقتل 11 عامل بناء بسبب هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي ​نيجيريا​"، موضحةً ان "المسلحين تابعين لتنظيم "داعش" في غرب ​إفريقيا​ فتحوا النار على ​العمال​ أثناء قيامهم بتمديد أسلاك الألياف البصرية في قرية واجيركو الواقعة على بعد 150 كيلومترا من مايدوغوري مركز ولاية بورنو".

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