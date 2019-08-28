أ.ف.ب: جونسون يسعى لتعليق عمل البرلمان البريطاني حتى 14 تشرين الأول

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى لتعليق عمل البرلمان البريطاني حتّى 14 تشرين الأول المقبل"، قبل أسبوعين على الموعد المقرّر لخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقّرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو ل​حزب المحافظين​ الحاكم، في الثاني من تشرين الأول.