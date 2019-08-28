النشرة: البدء بتقديم المساعدات الانسانية للسوريين بخان شيخون

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "​القوات​ الروسية بدأت بتقديم ال​مساعدات​ الانسانية للمواطنين السوريين في ​خان شيخون​ بعد بدء عودتهم الى المدينة ومحيطها واطلقت ​السلطات السورية​ ورش الصيانة واعادة تأهيل المنطقة وتزويدها ب​الكهرباء​ وازالة مخلفات المعارك وفتح الطريق وازالة الالغام واحتشد اهالي خان شيخون للحصول على الحصص الغذائية وبعض ​المستلزمات الطبية​ والحاجيات على ان تستكمل الخطوات باعادة ​الحياة​ الى طبيعتها في المنطقة".

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