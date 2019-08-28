رئيس البرلمان البريطاني: خطوة جونسون بتعليق أعمال البرلمان خريق دستوري

اعتبر رئيس مجلس العموم البريطاني البرلمان جون بيركو أن "خطوة ررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان تمثل خرقا دستوريا تهدف لمنع مناقشة النواب ملف "البريكست".
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد أفجت بأنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى لتعليق عمل البرلمان البريطاني حتّى 14 تشرين الأول المقبل"، قبل أسبوعين على الموعد المقرّر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقّرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من تشرين الأول.
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