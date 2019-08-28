عاصفة تضرب أوكلاهوما وعشرات الآلاف بلا كهرباء

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وقال خبير الأرصاد بروس ثورين إن محققين الثلاثاء يراجعون الضرر الذي وقع من إعصار مخروطي "تورنادو" محتمل مساء الاثنين في مقاطعة لوغان على بعد حوالي 32 كيلومترا شمال وسط أوكلاهوما سيتي.
سقطت أشجار في أنحاء أوكلاهوما سيتي، حيث أبلغت شركة للغاز والكهرباء عن انقطاع الطاقة في 46 ألف موقع.
وترك أكثر من 86 ألف مستهلك بدون كهرباء من منطقة لوتون إلى فورت سميث بمنطقة اركنسو. وتسبب انقطاع الكهرباء في غلق بعض المدارس.
قال ديفيد ماسي، من الإطفاء إن فرق الإطفاء أنقذت نحو 12 سائق دراجة وصياد من تحت سد في بحيرة أوكلاهوما حيث علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه.
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