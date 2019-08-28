شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يستنكر هجوم وزير مالية موريتانيا السابق على صحفيى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن المختار ولد أجاي وزير المالية السابق في عهد الرئيس محمد عبد العزيز دأب على نشر إساءات متكررة لفظا وتدوينا ضد الصحفيين الموريتانيين وذلك على صفحته لعموم الصحافة .

وأضافت الرابطة، أن هذه الإساءات تضمنت سبا وتهديدا مبطنا وتخويفا للصحفيين لعرقلة التحقيقات التي يقومون بها ضد الفساد، موضحة أنها قامت برفع دعوي قضائية ضده للدفاع عن الصحفيين الموريتانيين وعن الرسالة السامية التي يقومون بها من أجل الوطن.

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وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه الكامل مع رابطة الصحفيين الموريتانيين دفاعا عن الصحفيين الموريتانيين ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير، مطالبا كافة المنظمات الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف معهم في هذا الشأن .