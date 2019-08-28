شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات وتشريعات هامة على رأس أعمال النواب بالدور الأخير..وكيل المجلس يرصدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيشهد حسم عدة ملفات هامة خاصة وأنه الأخير فى الفصل التشريعى وسيكون به أجندة تشريعية مزدحمة ومكثفة.
ولفت وكيل مجلس النواب، أن الدورة القادمة سيتم خلالها الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية كأولوية تشريعية، مؤكدا أن الدولة فى أشد الاحتياج للمحليات وهى قافلة التنمية فى مصر وتخفف الضغط عن مجلس النواب فى القيام بالدور المحلى.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية والعمل من أبرز التشريعات الهامة، مؤكدا أن البرلمان سيحرص على إتمام التشريعات التى تمثل أهمية وتأثيرا فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.
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