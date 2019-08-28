حياة الادريسي تحتفل بزفاف ابنتها وابنها في نفس الأسبوع-فيديو

عاشت الفنانة حياة الادريسي، مؤخرا، فرحة رؤية ابنتها عروسا، وقبلها بأيام فرحة رؤية ابنها عريسا، إذ احتفلت بحفلي زفافهما في نفس الأسبوع.

ونشر خبير التجميل “سيمو جوكر” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أول أمس الاثنين، مقاطع فيديو توثق للحظات من حفل زفاف ابنة حياة الادريسي من شاب أجنبي.

وأحيا حفل زفاف ابنة حياة الادريسي، الفنان الشعبي الشهير الحاج عبد المغيث، وقد شاركته الادريسي الغناء لابنتها في إحدى اللحظات.

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وقبل أيام، نشر نفس خبير التجميل “سيمو جوكر” مقطع فيديو لحياة الادريسي، وهي تغني أمام عروسين، موضحا أن الأمر يتعلق بحفل زفاف ابنها.

هذا، ولم تشارك حياة الإدريسي تفاصيل الفرحة التي عاشتها مع ابنيها، مع متابعيها على حسابها بأنستغرام، وواصلت في إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء.