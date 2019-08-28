ملف نايمار.. لا اتفاق نهائي حتى الآن لكنه يقترب من برشلونة

كشف المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني خافيير بورداس بأن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بورداس للصحافيين بعيد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية “لا اتفاق حتى الآن. لا زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من اتمام الصفقة)”.

وعندما سئل ما اذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول “نعم، بكل تأكيد”. وبحسب صحيفة “لو باريزيان” فان برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون على ان يتم تسديده على دفعتين ربما يتضمن لاعبا او لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.

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وكان الفريق الكاتالوني أوفد لاعبه السابق الفرنسي إريك ابيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس الى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار الى صفوف الفريق الكاتالوني الذي تركه صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

واشارت تقارير بان نيمار ابلغ مواطنه المدير الرياضي في سان جرمان ليوناردو الاثنين بانه يريد الانتقال الى برشلونة وليس الى أي نادٍ آخر.

وكان ممثلو النادي الكاتالوني التقوا مسؤولي سان جرمان منتصف الشهر الجاري من أجل التفاوض لاستعادة نيمار، بيد ان الاجتماع لم يفض الى اي اتفاق او تقدم ملحوظ.