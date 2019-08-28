قدم نفسه كملازم في الحرس الملكي وتبين أنه موضوع مذكرتي بحث…تفاصيل توقيف منتحل صفة

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية السادسة، التابعة لولاية أمن طنجة، بداية الأسبوع، من توقيف شخص قدم نفسه للشرطة على أساس أنه يشتغل ملازما في الحرس الملكي، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بمنتحل صفة مبحوث عنه وطنيا في قضايا النصب والاحتيال والاتجار في المخدرات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه دخل إلى مفوضية الأمن، قصد تقديم شكاية بخصوص ضياع لوحة ترقيم سيارة فارهة في ملكيته، حيث قدم نفسه على أنه يشتغل ملازما بإحدى الفرق الموسيقية التابعة للحرس الملكي، لكن بعد تنقيط بطاقته الوطنية من لدن المصالح الأمنية المختصة تبين أنه منتحل صفة، وموضوع مذكرتي بحث وطنية في مدينتين، الأولى تخص الشرطة القضائية بالرباط وتتعلق بالنصب والاحتيال، والثانية تخص الشرطة القضائية لمدينة العرائش، وتتعلق بالاتجار في المخدرات، ليتم توقيفه وحجز سيارته وإخضاعها للتفتيش.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من العثور على مبالغ مالية مهمة، فضلا عن وثائق وبطائق لمؤسسات رسمية.

العناصر الأمنية قامت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.