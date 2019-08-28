الأطباء يشتكون الإعلامي محمد عمورة إلى الهاكا بسبب تطرقه “للنصب على المرضى”

تقدمت الهيئة الوطنية للأطباء بشكاية إلى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، حول مضامين برنامج “حضي راسك” الذي تبثه الإذاعة الوطنية ويقدمه الإعلامي “محمد عمورة”.

وقالت الهيئة في الشكاية التي وجهت لرئيسة “الهاكا”، إن حلقة برنامج “حضي راسك” التي بثت يوم السبت الماضي قد “تخللتها مجموعة من الألفاظ والمصطلحات التي تم تداولها من طرف مقدم الحلقة، تعتبر أحكام قيمة وتهما مجانية حول مهنة الطب في كل القطاعات، من قطاع خاص بمصحاته، وقطاع عام”.

وأضافت أنه “تم تكرار مغالطات تدخل في خانة القانون الجنائي من قبل: النصب والاحتيال، استعمال السلطة المعرفية من أجل ترهيب وتخويف المرضى، حث المرضى على التشكيك في كل الممارسة الطبية من تشخيص للمرض، فساد المهنة الطبية”.

وطالبت الهيئة من المجلس “اتخاذ القرار المناسب حماية للرسالة الإعلامية” تفاعلا مع شكايتها التي اعتبرتها “ذات طلب استعجالي نظرا لنية مقدم البرنامج بتقديم حلقة أخرى حول تلطيخ سمعة الطب عامة وطب التجميل خاصة” وفق المصدر ذاته.