تل السبع: إضرام النار في سيارتين على خلفية شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إضرام النار في سيارتين خصوصيتين ببلدة تل السبع بمنطقة النقب، في أعقاب وقوع شجار بين أفراد عائلة واحدة، الليلة الماضية.

وأسفرت الحادثة عن إلحاق أضرار مادية في السيارتين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة والشجار، وقد اعتقلت عددا من المشتبهين على ذمة التحقيق.