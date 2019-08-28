22 أحوازياً يواجهون خطر الإعدام انتقاما لقتلى العرض العسكري الإيراني

المناطق-الاحواز

يواجه أكثر من 22 أسيرا أحوازيا يقبعون في سجون الاحتلال الإيراني أحكام بالإعدام في أواسط شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية المنصة التي نفذها الجناح الإسلامي للمقاومة الأحوازية ضد قوات الجيش الإيراني أثناء الاستعراض العسكري في الأحواز العاصمة.

وكان رئيس ما تسمى بمحاكم الاحتلال في الأحواز سبق وأكد على صدور قرار تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب تجاه عدد كبير من الأسرى الأحوازيين بزعم مشاركتهم في أعمال كانت تهدف إلى إسقاط النظام.

ولم يكتفي النظام الإيراني بذلك بل توعد عوائل الأسرى بعقوبات قاسية في حال تواصلهم مع وسائل إعلام أحوازية وعربية أو تسريب تفاصيل عن ظروف أبنائهم ومصيرهم في سجون الاحتلال.

ورغم أن منفذي عملية العرض العسكري استشهدوا جميعا بعد اشتباكهم مع وحدات من الجيش والحرس الثوري الإيراني إلا أن قوات الاحتلال الإيراني قامت باعتقال قرابة الف ناشط أحوازي و انتزع من بعض هؤلاء المعتقلين اعترافات مفبركة تحت التعذيب وعرضهم على التلفزيون الإيراني الرسمي وكان أبرزهم المناضل (علي صدام السويدي) من أهالي الخفاجية.

يذكر انه في 22 سبتمبر من العام تعرض عرض عسكري لجيش الاحتلال الإيراني في الأحواز لعملية عسكرية بطولية نفذها الجناح الإسلامي للمقاومة الأحوازية حيث أدت الى مقتل 24 قائد وضابط من الجيش.