وزير الطاقة التركي يصل بغداد ويلتقي عبد المهدي

وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، الأربعاء، إلى بغداد والتقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز والوفد المرافق له".



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