اعتبرت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النائبة سميعة الغلاب، الاربعاء، لعبة "البوبجي" بأنها واحدة من الاساليب التي "تسيء" الى شريحة الشباب، عازية سبب عدم تطبيق القرارا البرلماني بحظرها الى الفساد.
وقالت الغلاب في تصريح لعدد من وسائل الاعلام في كربلاء بينها السومرية، إن "الفساد موجود في كل مفاصل الدولة، وشبابنا الذي نرعاهم ونطلب ان يكونوا بذرة المستقبل وعلى الطريق التربوي والاخلاقي والادبي، واحدة من الاساليب التي تسيء الى هذه الشريحة المهمة هي لعبة البوبجي".
وأضافت الغلاب، "كان لدينا قرار بمجلس النواب بالغاء هذه اللعبة، وارسلنا كتاب الى رئيس الوزراء لالغائها وارسلنا ايضا الى هيئة الاعلام والاتصالات والوزير ولكن لحد الآن لم نرى تنفيذ لهذا القرار بسبب الفساد".
وأضافت الغلاب، "كان لدينا قرار بمجلس النواب بالغاء هذه اللعبة، وارسلنا كتاب الى رئيس الوزراء لالغائها وارسلنا ايضا الى هيئة الاعلام والاتصالات والوزير ولكن لحد الآن لم نرى تنفيذ لهذا القرار بسبب الفساد".
يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (17 نيسان 2019)، بالإجماع على حظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف، وبين تلك الالعاب، بحسب القرار، لعبة "البوبجي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة لجنة الثقافة النيابية: قرار البرلمان بحظر لعبة البوبجي لم يُنفذ بسبب الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.