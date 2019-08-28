وزير الداخلية يوجه بتبسيط الإجراءات المتبعة لانجاز معاملات المواطنين

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، بتبسيط الإجراءات المتبعة بشأن انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الأمنية والخدمية، فيما اكد على اتباع أقصر الطرق بالتعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي.
واكد الياسري، بحسب البيان، "على مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي، واتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي".
وشدد الياسري على، "أهمية المتابعة الميدانية من قبل القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف القطاعات"، موعزاً بـ"تبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات سيادته بهذا الأمر".
ووجه الياسري ايضا بـ "ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتحديداً ما يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات البلاد وإعادة تأهيل بنايات الدوائر التابعة للوزارة"، لافتاً إلى "أهمية تحقيق أعلى نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي".
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