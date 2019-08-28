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وزير الداخلية يوجه بتبسيط الإجراءات المتبعة لانجاز معاملات المواطنين

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وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، بتبسيط الإجراءات المتبعة بشأن انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الأمنية والخدمية، فيما اكد على اتباع أقصر الطرق بالتعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدراء الدوائر في مكتبه بالوزارة، واطلع خلال الاجتماع على المشاريع المتعلقة بعمل دوائر الوزارة المدرجة ضمن فقرات البرنامج الحكومي، واستمع الى شرح تفصيلي بالنسب المنجزة لكل مديرية بحدود تخصيصاتها المالية في الموازنتين الجارية والاستثمارية لعام 2019".

واكد الياسري، بحسب البيان، "على مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي، واتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي".

وشدد الياسري على، "أهمية المتابعة الميدانية من قبل القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف القطاعات"، موعزاً بـ"تبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات سيادته بهذا الأمر".


ووجه الياسري ايضا بـ "ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتحديداً ما يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات البلاد وإعادة تأهيل بنايات الدوائر التابعة للوزارة"، لافتاً إلى "أهمية تحقيق أعلى نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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