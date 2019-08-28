انهيار مطعم في العاصمة الأردنية

وذكر بيان للدفاع المدني الأردني، بحسب "روسيا اليوم" أنه يتعامل مع "انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع الرينبو، ونتج عن التسرب إصابة بسيطة وتضرر بعض المحال المجاورة".

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، إن المختبر الجنائي للأمن العام أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب، مشيرا إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية وعدم تفقد خراطيم الغاز.

