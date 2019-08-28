أعلن الدفاع المدني الأردني، الأربعاء، إصابة رجل أمن جراء انهيار مبنى مطعم في شارع الرينبو بعمان نتيجة تسرب الغاز.
وذكر بيان للدفاع المدني الأردني، بحسب "روسيا اليوم" أنه يتعامل مع "انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع الرينبو، ونتج عن التسرب إصابة بسيطة وتضرر بعض المحال المجاورة".
وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، إن المختبر الجنائي للأمن العام أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب، مشيرا إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية وعدم تفقد خراطيم الغاز.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، إن المختبر الجنائي للأمن العام أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب، مشيرا إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية وعدم تفقد خراطيم الغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مطعم في العاصمة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.