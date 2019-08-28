ولادة طفل بأربع أعين وفمين اثنين!

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شهد مشفى أبو قلقل شرقي مدينة منبج في سوريا ولادة طفل مصاب بحالة تشوه نادرة جدا.
وقال الطبيب: "رغم أن الطفل ما زال عل قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع ولا يتقبل الشرب أيضا وذلك طبيعي لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها ولا يوجد علاج لها"، معربا عن أسفه لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة لا تتجاوز أسبوعا.
وبحسب الطبيب، فقد كان والدا الطفل على دراية بتشوه الطفل في الصور الإيكوغرافية، لكنهما أصرا على إتمام الولادة والاحتفاظ بالجنين، مشيرا إل أنه يجب رفع مستوى الثقافة الطبية في المجتمع، وخاصة لدى النساء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات الحمل الأولى وحتى الولادة.
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