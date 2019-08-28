ولادة طفل بأربع أعين وفمين اثنين!

وأكد الطبيب المشرف أن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة، وأضاف أن جسد الطفل سليم لكن عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمان، وأن الرأس شبه كروي.

وقال الطبيب: "رغم أن الطفل ما زال عل قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع ولا يتقبل الشرب أيضا وذلك طبيعي لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها ولا يوجد علاج لها"، معربا عن أسفه لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة لا تتجاوز أسبوعا.