صحيفة: مساعٍ أميركية لإطلاق مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين

وصل نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وسط أنباء عن مساعٍ أميركية لإطلاق مفاوضات "سرية" بين السعودية والحوثيين.
إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن زيارة بن سلمان تأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى "إطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن".
وبينت الصحيفة، بحسب "سبوتنك"، أن المفاوضات من المخطط أن تجري في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيجري لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي في "محاولة من إدارة ترامب لإقناع السعودية، التي تقود التحالف العربي، بأهمية الدبلوماسية، ودفعها إلى التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن".
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