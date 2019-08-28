صحيفة: مساعٍ أميركية لإطلاق مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي بن سلمان عدداً من المسؤولين لـ"بحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن زيارة بن سلمان تأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى "إطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن".



وبينت الصحيفة، بحسب "سبوتنك"، أن المفاوضات من المخطط أن تجري في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيجري لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي في "محاولة من إدارة ترامب لإقناع السعودية، التي تقود التحالف العربي، بأهمية الدبلوماسية، ودفعها إلى التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن".