دبي تستضيف مهرجان "غيرل غيمر" للألعاب النسائية الرقمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة أولى لتطوير الألعاب الافتراضية الرقمية على مستوى المنطقة بما تملكه من بنية قوية تمكنها من استضافة كبرى الفعاليات العالمية، أعلنت "ميدان ون" استضافتها المرحلة النهائية العالمية من المهرجان السنوي الثالث لبطولة "غيرل غيمَر" للألعاب الافتراضية، أشهر مسابقات الألعاب الرقمية المخصصة للسيدات في العالم خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019 في "ميدان جراندستاند".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق "ميدان" بدبي للإعلان عن تفاصيل استضافة الحدث العالمي الأبرز للألعاب النسائية الإلكترونية في دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفقا لاستراتيجيته الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية من خلال مشروع "10X ميديا" الذي أطلقه المكتب بهدف تطوير المحتوى الرقمي وتوحيد الجهود والشراكات العالمية لترسيخ مكانة دبي ضمن صناعة الألعاب الرقمية، بما تشمله من استثمارات عالمية كبيرة آخذة في النمو، إذ بلغت عائدات قطاع الألعاب الافتراضية الرقمية في دولة الإمارات خلال عام 2018 نحو 1.2 مليار درهم، لتتصدر بذلك هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.