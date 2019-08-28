تمويل قطر للإرهاب وصفقة سانشيز.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: فيلم وثائقي فرنسي يفضح تمويل قطر للإرهاب بأوروبا، وقيادي تركي يكشف عن تفاصيل انقلاب أردوغان على داود أوغلو، والكباشي لـ"العين الإخبارية": ندرس ترشيحات المعارضة للحكومة السودانية، والحكومة الليبية المؤقتة تشيد بالموقف الدولي حيال البلاد.

كما تقرأون في السياسة أيضا: جلسة بمجلس الأمن تندد باعتداءات إسرائيل: تقوض السلام، والجيش الليبي يكذب "الإخوان": نسيطر على جميع محاور القتال، وخطابات شعبوية وفتاوى تحريضية.. "الحشد" يجر العراق إلى أتون الحرب بالوكالة، البنتاجون يوافق على بيع 73 صاروخا لليابان بقيمة 3.3 مليار دولار.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: مخزون الخام الأمريكي يتراجع 1.11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانهيار الليرة يجبر مليارديرا تركيّا لبيع أصول بـ890 مليون دولار، و"بي. بي" البريطانية تبيع مشروعاتها في ألاسكا بقيمة 6.5 مليار دولار، وتجدد مخاوف الركود يصعد بأسعار الذهب.

وفي الرياضة: تقارير: إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم سانشيز.

وفي الفن فيبرز: "ديزني بلاس".. وحش ينقض على سوق الترفيه

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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