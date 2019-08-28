إسرائيل تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد أنشطة إيران بسوريا

تقدمت إسرائيل بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الأنشطة الإيرانية في سوريا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون قدم الشكوى أمس الثلاثاء.

وتأتي الشكوى بعد أيام من إعلان سلطات الاحتلال كشف وإحباط مخطط إيراني لاستهداف تل أبيب بطائرات مسيرة مفخخة انطلاقا من الأراضي السورية.

وكتب دانون في الشكوى إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح لإيران أنه لا يمكن التسامح مع هذا السلوك التخريبي ولا مع تمويل الإرهاب".

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وكان الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ هجمات مساء الأحد الماضي على عدد من الأهداف قال إنها تتبع لإيران في سوريا.

وقال في بيان: "إن قواته هاجمت عدداً من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وأضاف أن الهجوم استهدف مليشيا فيلق القدس الإيرانية التي شاركت خلال الأيام الأخيرة في الإعداد لهجوم ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه "ليس لإيران حصانة في أي مكان".

وأضاف نتنياهو، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أحبطنا هجومًا على إسرائيل من قبل قوة فيلق القدس والمليشيات الإيرانية، وأكرر إيران ليس لديها حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".

وأضاف نتنياهو: "أصدرت تعليمات للتحضير لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم".