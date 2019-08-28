محكمة عراقية تقضي بإعدام 11 عنصرا من داعش

قضت محكمة عراقية، الأربعاء، بإعدام 11 إرهابياً من تنظيم داعش الإرهابي، لتنفيذهم جريمة تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل، راح ضحيته عدد من أفراد قوات الأمن.

واعترف المتهمون أمام محكمة جنايات بابل بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل ضمن ما تُسمى ‏ولاية الجنوب، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي.

كما أقروا بشنهم هجوما أسموه "غزوة الفاضلية" على جسر ‏استراتيجي شمالي محافظة بابل عام 2014، انتهى بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 آخرين من قوات الأمن.

وقدرت تقارير عراقية قيمة الجسر بنحو 18 مليار دينار عراقي، فيما اعترف الإرهابيون بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة.

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كانت محكمة بابل العراقية قد أجرت محاكمة علنية للمتهمين قبل أن تصدر حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الإرهابيين.





وخلال الفترة الماضية، أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش الإرهابي، فيما اعترضت باريس على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للإرهابيين.

وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.