ألمانيا ترحّل 31 أفغانيا إلى العاصمة كابول

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/8/28 12:08 م بتوقيت أبوظبي
ألمانيا ترحّل عددا من اللاجئين المرفوضين - أرشيفية
وصل 31 أفغانيا مرحّلا من ألمانيا، اليوم الأربعاء، على متن طائرة إلى العاصمة الأفغانية كابول.
وتعد هذه المجموعة دفعة الترحيل رقم 27 منذ بدء ألمانيا ترحيل أفغان رُفضت طلبات لجوئهم في ديسمبر/كانون الأول عام 2016.
وبلغ إجمالي عدد الأفغان المرحّلين في الدفعات الـ26 السابقة 645 رجلا.
وتواجه عمليات الترحيل الجماعي لأفغانستان انتقادات في ألمانيا بسبب استمرار توتر الأوضاع الأمنية في كابول.
وتودي الحرب ضد حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي بحياة ضحايا مدنيين يوميا.
وارتفع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان مؤخرا؛ حيث أصيب أو قتل أكثر من 1500 مدني هناك في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ووفقا للبيانات فإن هذا أعلى عدد ضحايا بين مدنيين يتم تسجيله خلال شهر منذ مايو/أيار عام 2017.
وسجل شهر يوليو/تموز الماضي بذلك نحو نصف عدد الضحايا الذين سقطوا خلال النصف الأول من هذا العام بأكمله.
وفي مساعي التوصل إلى حل سياسي للنزاع، تم إجراء عدد من المفاوضات بين ممثلين من الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وأعرب الطرفان مؤخرا عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.
وقد تتبع ذلك محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
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