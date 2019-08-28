طالبان تقتل 14 عضوا في ميليشيا موالية للحكومة بأفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عناصر من حركة طالبان

قال مسؤولون في أفغانستان إن مقاتلي حركة طالبان المتشددة قتلوا 14 عضوا في ميليشيا موالية للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك في وقت تضع فيه الحركة ومسؤولون أمريكيون اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي دارت في إقليم هرات بغرب البلاد.

وقال عبد الأحد والي زادة المتحدث باسم شرطة إقليم هرات إن 14 رجلا قُتلوا بعدما اقتحم عدد كبير من مقاتلي طالبان نقاط تفتيش أمنية في منطقة شهردارا.

وأضاف "أصيب تسعة آخرون على الأقل في الاشتباكات وانسحب مقاتلو طالبان بعد وصول تعزيزات من القوات الأفغانية إلى المنطقة".

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ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من حركة طالبان للتعقيب.

وتشير تقارير إلى اقتراب مسؤولين من الولايات المتحدة وحركة طالبان من الوصول إلى اتفاق بعد مفاوضات استغرقت شهورا. وبموجب هذا الاتفاق ستبدأ الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان مقابل تعهد طالبان بعدم السماح بأن تؤوي أفغانستان جماعات متطرفة أخرى.