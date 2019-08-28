الان تتابع مقتل وإصابة 19 من طالبان في غارات أمريكية بأفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غزني – الخليج 365
نفذت القوات الأمريكية ضربتين جويتين منفصلتين في إقليمي غزني وباكتيكا، وسط وشرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 19 مسلحا من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وذكر فيلق الرعد 203، التابع للجيش الأفغاني في بيان أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية في منطقة “قره باغ” ومنطقة “آب” بإقليم غزني.
وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من حركة طالبان، وتدمير مركبة ودراجتين ناريتين.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق الرعد أن القوات الأمريكية نفذت أيضا غارة جوية بمنطقة “بيرمال” بإقليم باكتيكا.
وتابع فيلق الرعد أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل خمسة من حركة طالبان وإصابة ثلاثة آخرين.
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