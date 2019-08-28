“الجيش اليمني” يحكم سيطرته على زنجبار بمحافظة أبين

جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية لـ”الحكومة الشرعية”، اليوم الأربعاء، من إحكام سيطرتها على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن.

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وقال مصدر محلي إن “قوات كبيرة من الجيش اليمني دخلت إلى مدينة زنجبار بعتاد عسكري كبير، وتمكنت من إحكام سيطرتها على كامل المدينة ومعسكراتها”.

وأكد المصدر أن قوات الجيش وصلت إلى نقطة العلم، الواقعة على مشارف مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وتوعد الجيش اليمني، أمس، بأنه على استعداد للدخول إلى مدينة عدن، بعد استعادة مدينة زنجبار من قبضة قوات الانتقالي.