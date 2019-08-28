مفوضية اللاجئين: عودة 28 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

جدة - عمرو شويل عمّان – الخليج 365

منذ منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 28 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن من الـ 28 ألفا عاد أكثر من 22 ألفا في عام 2019م، مؤكدةً أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

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وأكدت أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية، إلا أنها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة.

وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596 لاجئًا.