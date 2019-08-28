الان تتابع هجمات “داعش” تجبر عشرات العوائل على النزوح من جنوب الموصل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الموصل – الخليج 365
أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم، بنزوح عشرات العوائل على خلفية هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل 400/ كلم شمال بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة نينوى، إن “عشرات العوائل الموصلية نزحت من قضاء الحضر (90 كلم جنوب الموصل) باتجاه مدينة الموصل، على خلفية هجمات متفرقة شنها تنظيم داعش داخل القضاء”.
وأضاف العبيدي أن “القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد عناصر داعش واعتقال أربعة آخرين في قرية الرماح التي شهدت هجمات متفرقة جنوب الموصل”.
ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية
شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش، رغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على التنظيم عسكريا.
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