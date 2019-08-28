الان تتابع ميليشيا الإخوان تنفذ عمليات نهب واسعة في “شبوة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شبوة - الخليج 365
حذر سالم ثابت العولقي، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، من عمليات نهب تنفذها ميليشيا الإخوان لممتلكات الأهالي في المدينة.
ودعا العولقي المواطنين في مدينة عتق بشبوة إلى الانتباه لممتلكاتهم في المنازل وسياراتهم، مؤكداً أن هناك عمليات نهب كبيرة تقوم بها ميليشيا الإخوان، وفقاً لما ذكره موقع “نيوز يمن”.
وأكد القيادي الجنوبي تعرض كلية النفط والمعادن في شبوة للنهب الكلي من جانب عناصر ميليشيا الإخوان.
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