ماذا قال الشيخ هزاع بن زايد عن يوم المرأة الإماراتية؟

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 الشيخ هزاع بن زايد كتب أبوظبي - الخليج 365 علق الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، على يوم المرأة الإماراتية.

Advertisements وكتب هزاع في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "واثقة الخطوة، راسخة الحضور، عظيمة الإنجازات". وتابع "هكذا كانت المرأة الإماراتية دوماً وهكذا ستظل تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً". وأضاف "وفي #يوم_المرأة_الإماراتية نرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات التي استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية". Advertisements

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