وزير الخارجية الأمريكي: دول جديدة ستنضم لواشنطن لضمان أمن الملاحة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
وزير الخارجية الأمريكي
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، أن دولا جديدة ستنضم إلى الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي في ظل الاعتداءات الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.
وأوضحت أن هذا التحالف سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.
ومنذ أيام أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستنضم إلى القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
وحول الوجود الأمريكي في أفغانستان، أوضح بومبيو -خلال كلمة له في مؤتمر المحاربين القدماء- أن واشنطن لم تفكر أبدا في أن تظل للأبد في أفغانستان، وتابع قائلًا: "لقد ذهبنا هناك لنهزم تنظيم القاعدة وفعلنا ذلك".
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