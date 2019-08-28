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الحكومة المصرية تواصل مجهوداتها في محاربة الإهمال

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

الحكومة المصرية تواصل مجهوداتها في محاربة الإهمال

كتب

متابعات_الخليج 365

تواصل الحكومة المصرية مجهوداتها في محاربة الإهمال وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، حيث نشرت الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من أرقام الطوارئ والخدمات.

 

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وتأتي أبرز الأرقام "الإسعاف" 123، "الصحة" 137، "الطب الوقائي" 105، "مكافحة الإدمان" 16023، "النجدة" 122، "الأمن العام" 115، "جرائم المعلومات" 15008، "السكة الحديد" 15047، "المترو" 16048، "حماية المستهلك" 19588، "الشكاوى الحكومية" 16528.

 

أما فيما يخص خدمات النقل "الطرق السريعة" 01221110000، "شرطة النقل" 145، "شكاوى الاتصالات" 155، "إنقاذ المتشردين" 16439.

 

وتحاول الحكومية المصرية جاهدة تقديم أفضل الخدمات وتحسين الخدمات العامة من أجل تيسير الحياة على المواطنين في ظل خطط الإصلاح التي يقودها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كل القطاعات.

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