- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الرياض - الخليج 365
أثار هاشتاق #شكرا_مذيع_موسم_الطايف الجدل على موقع تويتر وتصدر الترند في المملكة العربية السعودية وذلك بسب لقطة لمذيع سعودي سحب الميكروفون من مواطن عبر عن رأي مفاجئ في موسم الطائف.
وكشف المقطع عن إستضافة المذيع لأحد الحضور في موسم الطائف والذي كشف عن هويته وهو رئيس رقباء متقاعد في وزارة الداخلية وبسؤال المذيع عن رأي المواطن في موسم الطائف كانت إجابة المواطن مفاجئة حيث قال أن موسم الطائف ترفيهي مخصص لبناتنا أولاً الذين سجنهم الشيوخ المطاوعة مما جعل المذيع يقاطع إجابته ويسحب الميكرفون قائلاً له يعطيك العافية.
هذا وقد أثار هذا الموقف الكثير من ردود الأفعال على موقع تويتر والتي انقسمت بين مؤيد للمذيع ومعارض له ونستعرض بعضاً منها:
وقال أحد الناشطين، "تصرف وفعل المذيع مهني ورجولي ، حرية التعبير بالرأي ليست بهذه الطريقة، والسيئة بالطعن بالعلماء والمشائخ والمُسن، استخدم لغة التعميم وهذه دلالة على الجهل، لكنه تلقى ردة فعل جيدة من المذيع ألجمته
وقال آخر "استطاع هذا المذيع بحزم أن يبعد نفسه والبرنامج الذي يقدمه والقناة بعمومها من الاثار السلبية المترتبة على كلام غير مناسب صدر من أحد الضيوف يمس فيه فئة كبيرة من أبناء المجتمع، وهذا أصلاً ما يتدرب عليه المذيع قبل أن يزاول مهنته وخصوصاً إن كان على الهواء مباشرة".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق #شكرا_مذيع_موسم_الطايف يُثير الجدل في تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.