هاشتاق #شكرا_مذيع_موسم_الطايف يُثير الجدل في تويتر 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الرياض - الخليج 365

أثار هاشتاق #شكرا_مذيع_موسم_الطايف الجدل على موقع تويتر وتصدر الترند في المملكة العربية السعودية وذلك بسب لقطة لمذيع سعودي سحب الميكروفون من مواطن عبر عن رأي مفاجئ في موسم الطائف.

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وكشف المقطع عن إستضافة المذيع لأحد الحضور في موسم الطائف والذي كشف عن هويته وهو رئيس رقباء متقاعد في وزارة الداخلية وبسؤال المذيع عن رأي المواطن في موسم الطائف كانت إجابة المواطن مفاجئة حيث قال أن موسم الطائف ترفيهي مخصص لبناتنا أولاً الذين سجنهم الشيوخ المطاوعة مما جعل المذيع يقاطع إجابته ويسحب الميكرفون قائلاً له يعطيك العافية.

هذا وقد أثار هذا الموقف الكثير من ردود الأفعال على موقع تويتر والتي انقسمت بين مؤيد للمذيع ومعارض له ونستعرض بعضاً منها:

وقال أحد الناشطين، "تصرف وفعل المذيع مهني ورجولي ، حرية التعبير بالرأي ليست بهذه الطريقة، والسيئة بالطعن بالعلماء والمشائخ والمُسن، استخدم لغة التعميم وهذه دلالة على الجهل، لكنه تلقى ردة فعل جيدة من المذيع ألجمته

وقال آخر "استطاع هذا المذيع بحزم أن يبعد نفسه والبرنامج الذي يقدمه والقناة بعمومها من الاثار السلبية المترتبة على كلام غير مناسب صدر من أحد الضيوف يمس فيه فئة كبيرة من أبناء المجتمع، وهذا أصلاً ما يتدرب عليه المذيع قبل أن يزاول مهنته وخصوصاً إن كان على الهواء مباشرة".