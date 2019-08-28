مقتل 14 جنديا بأفغانستان في هجوم لطالبان غربي البلاد

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قتل 14 جنديا بأفغانستان، اليوم الأربعاء، في هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش غربي البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن عناصر حركة طالبان قتلت 14 فردا على الأقل من قوات تابعة للحكومة الأفغانية، اليوم، خلال اشتباكات في مقاطعة هيرات الغربية.
الهجوم الذي لم تعلن طالبان تبنيه وقع في الوقت الذي يستكمل فيه مسؤولو الحركة والولايات المتحدة اتفاقًا يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا.
والشهر الماضي، قُتل 50 من حركة طالبان وأصيب 30 آخرون في هجوم مضاد لقوات الأمن بولاية بغلان شمالي أفغانستان.
وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريباً؛ حيث شهد عام 2018 مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحاً.
وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.
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