الأمطار تقتل شخصا وتجلي 810 آلاف في اليابان

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

لقي شخص حتفه فيما صدرت أوامر بإجلاء 810 آلاف آخرين من منازلهم، الأربعاء، جراء هطول غزير للأمطار على جنوب غرب اليابان.

Advertisements

وأظهرت لقطات تلفزيونية محطة قطار تغمرها المياه وكذلك مناطق سكنية في مدينة ساجا، وتم تعليق عدد من خدمات القطارات في كيوشو.

وتم تسجيل أمطار بلغ منسوبها أكثر من 120 ملليمترا في مدينتي ساجا وتاكو، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 200 ملليمتر في شمال كيوشو ونحو 150 ملليمترا في منطقتي هوكوريكو وتوكاي، الخميس.

وتم تأكيد وفاة رجل بعد العثور عليه في سيارة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة تاكيو بجزيرة كيوشو، كما يخشى من وفاة شخصين آخرين في مدينتي ساجا ويامي في كيوشو.

وحث المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، السكان على "اتخاذ خطوات مثل الإجلاء المبكر حماية لأرواحهم"، كما قال إن المزيد من الأمطار الغزيرة ستضرب بعض المناطق بشكل متقطع.