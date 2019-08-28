أفغانستان: طالبان تقتل 14 عسكرياً

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جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال مسؤولون في أفغانستان إن مقاتلي حركة طالبان الإرهابية قتلوا 14 عضوا في ميليشيا عسكرية موالية للحكومة اليوم (الأربعاء)، وذلك في وقت تضع فيه الحركة ومسؤولون أمريكيون اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً. وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال اشتباكات دارت في إقليم هرات بغرب البلاد.

قال مسؤولون في أفغانستان إن مقاتلي حركة طالبان الإرهابية قتلوا 14 عضوا في ميليشيا عسكرية موالية للحكومة اليوم (الأربعاء)، وذلك في وقت تضع فيه الحركة ومسؤولون أمريكيون اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً. وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال اشتباكات دارت في إقليم هرات بغرب البلاد.

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