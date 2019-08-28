شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في قطاع غزة بعد مقتل 3 شرطيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) شهد قطاع غزة اليوم (الأربعاء) «حالة استنفار» على أثر انفجارين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون. ولم تحدد السلطات في غزة طبيعة الانفجارين، بينما قال الجيش الإسرائيلي الذي قصف موقعاً لحماس أمس (الثلاثاء) على أثر إطلاق صاروخ من القطاع، إنه لم يشن أي غارة على القطاع مساء أمس. وقال شهود فلسطينيون لوكالة فرانس برس إنه لم تكن هناك طائرات تحلق فوق المكان عند وقوع الانفجارين.

شهد قطاع غزة اليوم (الأربعاء) «حالة استنفار» على أثر انفجارين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون. ولم تحدد السلطات في غزة طبيعة الانفجارين، بينما قال الجيش الإسرائيلي الذي قصف موقعاً لحماس أمس (الثلاثاء) على أثر إطلاق صاروخ من القطاع، إنه لم يشن أي غارة على القطاع مساء أمس. وقال شهود فلسطينيون لوكالة فرانس برس إنه لم تكن هناك طائرات تحلق فوق المكان عند وقوع الانفجارين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.